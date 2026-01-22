Avanza la investigación: secuestran vehículo por asesinato en el Urubó

Un vehículo de color negro fue secuestrado la mañana de este jueves por efectivos de la División de Crimen Organizado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones por el asesinato de un joven de 26 años ocurrido el pasado 15 de enero en la zona del Urubó, en Santa Cruz.

Según información preliminar proporcionada por grupos de inteligencia de la Policía, este motorizado habría sido utilizado por los presuntos sicarios que atentaron contra la vida de la víctima. El vehículo fue ubicado tras un exhaustivo análisis de cámaras de vigilancia y labores de rastreo, que permitieron dar con su paradero.

En el lugar se encuentra el fiscal asignado al caso, quien supervisa el procedimiento de secuestro del motorizado. Una grúa fue utilizada para trasladar el vehículo hasta dependencias de la Felcc, donde será sometido a pericias técnicas y forenses con el objetivo de determinar su grado de participación en el hecho delictivo.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen habría sido perpetrado por un grupo de entre seis y ocho personas, quienes continúan siendo buscadas por las fuerzas del orden. En el marco de este caso, más de 10 personas ya prestaron su declaración informativa, y la investigación fue ampliada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Asimismo, en las últimas horas se realizaron varios allanamientos como parte de las diligencias investigativas, cuyos resultados aún no han sido oficialmente informados por el Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que se trata de información preliminar, por lo que en los próximos minutos u horas se confirmará si este vehículo fue efectivamente utilizado en el asesinato.

El caso continúa en investigación y se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio Público con mayores detalles.

