Allanamientos y nuevas pistas en el caso del joven asesinado en el Urubó

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gilmar Valencia, informó que continúan las investigaciones por el asesinato de Jorge Luis Burgos, el joven de 26 años que fue acribillado en la zona del Urubó.

Valencia señaló que este miércoles se realizaron distintos operativos y allanamientos como parte del proceso investigativo.

“Hemos realizado dos allanamientos, uno de ellos en el domicilio del hermano de la víctima, trabajando nuevamente para poder obtener algunas pistas que permitan esclarecer este caso”, indicó.

La autoridad policial precisó que, de manera paralela al delito de homicidio, se abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo de la unidad de Anticorrupción.

“Al evidenciarse la existencia de varios vehículos de alta gama, casas y departamentos, Anticorrupción ha realizado dos operativos junto al fiscal, donde se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares y documentación”, explicó.

Asimismo, Gilmar Valencia informó que se gestionó un requerimiento fiscal para la obtención de imágenes de cámaras de seguridad, las cuales permitirán identificar los vehículos que habrían sido utilizados por los sicarios, con el fin de establecer las placas y dar con los responsables.

Dentro de las indagaciones, también se identificó una oficina donde funcionaría una empresa, la cual estaría registrada a nombre del propietario de una vagoneta BMW, vehículo que pertenecía a la persona fallecida.

Finalmente, el director departamental de la FELCC confirmó que más personas están siendo citadas a declarar. El caso continúa en proceso y no se descartan nuevos operativos en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play