Equipos de rescate intensifican la búsqueda del adolescente de 15 años desaparecido en el río Isarzama

La esperanza y el dolor se mezclan en las orillas del río Isarzama. Equipos de rescate especializados cumplieron una nueva jornada de búsqueda intensa para localizar a un adolescente de 15 años, quien fue arrastrado por la corriente junto a su hermano el pasado domingo. Mientras el cuerpo del mayor (16) ya fue recuperado, el paradero del menor sigue siendo una incógnita.

El comandante departamental del SAR-Bolivia, Fernando Guerrero, informó que las labores se han extendido varios kilómetros río abajo. El punto de partida fue el sector donde el lunes se encontró el primer cuerpo, a unos 3 kilómetros del lugar del accidente.

"Se ha hecho un rastrillaje tanto por agua, con embarcaciones, como por las orillas. Hemos avanzado al menos unos 4 kilómetros adicionales río abajo desde el último hallazgo, pero lamentablemente hasta el cierre de la jornada no hemos tenido resultados favorables", explicó Guerrero.

Clima adverso y terreno peligroso

Las operaciones no son sencillas. El Trópico de Cochabamba atraviesa un periodo de precipitaciones que vuelve el comportamiento del río "impredecible". Según el comandante, el aumento del caudal y la turbiedad del agua son factores que ponen en riesgo incluso a los rescatistas, por lo que cada movimiento es planificado bajo estrictas normas de seguridad.

Actualmente, el operativo cuenta con un contingente reforzado: 7 especialistas en rescate en ríos enviados desde la ciudad de Cochabamba, personal de apoyo de la compañía de Ivirgarzama de SAR-Bolivia, efectivos del grupo Bersa de Bomberos de la Policía y apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y comunarios de la zona.

Pese a las dificultades, los equipos no tienen previsto abandonar el campamento base. "El tiempo de permanencia se analiza cada día, pero nuestra intención es obtener resultados positivos lo más pronto posible para dar tranquilidad a la familia", concluyó Guerrero.

Las labores se han retomado a primera hora de este miércoles, centrando el esfuerzo en áreas de palizadas y remansos donde la corriente suele depositar objetos tras las crecidas.

