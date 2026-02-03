Tragedia en el Trópico: Un fallecido y un niño desaparecido tras el vuelco de una canoa en el río Ichoa

La fuerza de las aguas en la región del Trópico ha vuelto a enlutar a las familias bolivianas. El pasado domingo, una canoa que transportaba a cinco personas naufragó mientras intentaba cruzar el río Ichoa, en el municipio de Entre Ríos. El saldo inicial es de una persona fallecida y un menor de nueve años que aún permanece desaparecido entre las turbulentas corrientes.

El naufragio en el río Ichoa

Según el informe de Bernardo Aranibar, coordinador nacional del SAR Bolivia, el accidente ocurrió cuando la embarcación perdió el equilibrio y volcó. De los cinco ocupantes, tres lograron nadar hasta la orilla y ponerse a salvo; sin embargo, un hombre de 43 años y un niño de nueve fueron arrastrados por el caudal.

Tras una intensa movilización de las compañías de rescate de Ivirgarzama y Puerto Villarroel, junto al apoyo de sindicatos locales, se logró recuperar el cuerpo del adulto en las últimas horas de este lunes. No obstante, el menor sigue sin ser localizado.

Dificultades en la búsqueda: Caudal al límite

Las labores de rastrillaje enfrentan condiciones extremas. El río presenta un caudal "exagerado", lo que impide el uso de botes para realizar maniobras de anclaje o remoción en el lecho del río.

"El ingreso en botes va a ser imposible el día de mañana. Se va a realizar una búsqueda ribereña y extendida con las comunidades y sindicatos río abajo", explicó Aranibar, subrayando que se ha notificado a todos los pobladores de la cuenca baja para que se mantengan alerta.

Alerta roja: Cuatro víctimas en la misma región

Este es el segundo incidente fatal registrado en el municipio de Entre Ríos en lo que va del 2026. Anteriormente, dos menores de 15 y 16 años también perdieron la vida en circunstancias similares. Con este nuevo caso, ya son cuatro las muertes reportadas en el Trópico debido a las riadas.

Los rescatistas advierten que, incluso para los lugareños que "conocen" las aguas, el peligro es latente:

Corrientes invisibles: Un río puede parecer calmo en la superficie, pero esconder remolinos y corrientes internas de gran fuerza.

Recomendación vital: Si no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas o no se conoce profundamente el terreno, la instrucción es no ingresar a los ríos bajo ninguna circunstancia durante esta temporada de lluvias.

La búsqueda del niño de nueve años se reanudará a primera hora de este martes, enfocada principalmente en las riberas debido a la peligrosidad del cauce central.

