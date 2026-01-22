Terminal de buses en Santa Cruz registra alta afluencia de viajeros por el feriado

Hoy, 22 de enero, se celebra el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, una conmemoración que este año ha sido trasladada mediante decreto para el día 23 de enero, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de un feriado largo.

La terminal bimodal de buses en Snata cruz se registra una notable afluencia de pasajeros que buscan salir a diferentes destinos del país. Muchas familias aprovechan la ocasión para viajar, visitar a sus seres queridos o conocer nuevos lugares.

Entre los viajeros se encuentran personas que regresan a sus ciudades de origen tras visitar a familiares, así como quienes se trasladan a otros destinos con el objetivo de conocer nuevos rincones del país.

El incremento en la demanda de transporte terrestre ha generado un movimiento intenso en la terminal.

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación para garantizar un traslado seguro y cómodo durante este feriado nacional.

Mira la programación en Red Uno Play