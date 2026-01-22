La tormenta Harry golpea con fuerza el sur de Europa y deja un saldo trágico: un fallecido en Grecia, decenas de familias evacuadas en Italia y escenas de pánico que recorren el mundo a través de imágenes impactantes.

Italia declaró estado de emergencia en las regiones de Calabria, Sicilia y Cerdeña, donde las lluvias intensas y los vientos huracanados provocaron inundaciones, cortes de rutas y evacuaciones preventivas. En varias localidades, el agua ingresó a las calles y viviendas, obligando a los vecinos a correr para ponerse a salvo.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la fuerza del agua arrastra vehículos, inunda barrios enteros y deja a familias sin tiempo para rescatar sus pertenencias.

Grecia, el país más golpeado

Grecia figura entre los países más afectados por el temporal, con lluvias torrenciales, fuertes vientos y nevadas que activaron la alerta roja en gran parte del territorio.

El ministro de Asuntos Marítimos, Vasilis Kikilias, confirmó la muerte de un guardacostas en la localidad de Paralio Astros, en el Peloponeso, quien perdió la vida cuando intentaba asegurar embarcaciones ante el fuerte oleaje.

En Atenas, dos estaciones del metro tuvieron que ser cerradas por inundaciones, mientras que barrios costeros como Glyfada, Voula y Vouliagmeni registraron calles anegadas y vehículos arrastrados por la corriente.

Los bomberos atendieron cerca de 190 emergencias solo en la región de Ática, principalmente por inundaciones y caída de árboles. Protección Civil pidió a la población limitar desplazamientos, mientras que en Grecia central se reportaron pueblos incomunicados por la nieve y cancelaciones de trenes en el Peloponeso.

Evacuaciones masivas en Italia

En Italia, la tormenta obligó a evacuar a decenas de familias y a cerrar colegios en varias provincias del sur. Sicilia reporta más de 200 evacuados, daños en la red ferroviaria y barrios completamente inundados. En Calabria, zonas costeras quedaron bajo el agua, mientras que las islas Eolias continúan incomunicadas.

Las autoridades mantienen la alerta ante la persistencia de lluvias intensas y vientos que alcanzan los 120 kilómetros por hora.

Mientras Harry comienza a despedirse, Portugal y España se preparan para la llegada de la borrasca Ingrid, que podría generar olas de hasta 15 metros. España mantiene alertas por nieve, viento y fuerte oleaje, con Galicia en nivel rojo por temporal marítimo.

