Golpe al mercado negro en Cochabamba: Secuestran 46 iPhones y Bs 79 mil tras allanamientos en el "Barrio Chino"

En un operativo de precisión coordinado con el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervino cuatro casetas en el sector denominado "Barrio Chino". La acción policial resultó en el secuestro de 46 teléfonos celulares de alta gama (iPhone) y una cuantiosa suma de dinero que se presume proviene de la comercialización de objetos robados.

El director de la Felcc, Coronel Jhonny Coca, informó que el operativo no fue casual, sino el resultado de una investigación técnica. "El dispositivo celular de una víctima arrojó una ubicación exacta. En base a este dato, se tramitaron los mandamientos de allanamiento que se ejecutaron el día de hoy", explicó la autoridad.

Durante la intervención, los efectivos detectaron una modalidad particular para burlar la seguridad tecnológica: una persona fue aprehendida en posesión de nueve iPhones envueltos en papel estañado. Este material es utilizado por los delincuentes para crear una "jaula de Faraday" que impide que la señal del GPS sea detectada por las empresas telefónicas o los propietarios.

Además de los dispositivos, la policía secuestró 79.000 bolivianos en efectivo. Según el informe oficial, este dinero no pudo ser respaldado legalmente por los poseedores de las casetas, por lo que se presume es producto de las ventas ilícitas del día.

"Se ha secuestrado el dinero porque se presume que es producto de la venta de estos dispositivos cuestionados", aclaró Coca, señalando que ya se han abierto cuatro procesos penales vinculados a estos allanamientos.

Los dueños de las casetas intervenidas están bajo investigación para determinar su grado de complicidad en la recepción de artículos robados. Los 46 iPhones se encuentran actualmente en dependencias de la Felcc a la espera de que sus legítimos propietarios se presenten con la documentación correspondiente. La policía recomienda a la población que haya sido víctima de robo de un iPhone en los últimos días, aproximarse a la Felcc con la caja original o el código IMEI para verificar si su dispositivo se encuentra entre los recuperados.

