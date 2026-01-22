“Lo amarró y lo golpeó”: familia denuncia brutal ataque contra un adolescente en Santa Cruz

Un adolescente resultó con 10 días de impedimento médico tras ser brutalmente agredido presuntamente por el tío de su novia de 13 años, en un hecho que ya fue denunciado ante la Policía y se encuentra en proceso de investigación.

Según el relato de los familiares del joven, el incidente ocurrió luego de que una vecina alertara al tío de la menor sobre la supuesta presencia del “novio” en la vivienda. Ante ello, el hombre se dirigió al domicilio para confrontar la situación.

“Ella estaba en el segundo piso y cuando lo ve llegar le dice: ‘Viene mi tío, viene mi tío, escóndete, escóndete’”, relató un familiar del joven. Ante el temor, la chica le sugirió esconderse en un armario. Sin embargo, fue descubierto minutos después por la esposa del tío.

“Fue la tía quien lo encuentra y le dice: ‘Aquí está, lo pillé, aquí está el chico’”, afirmó el denunciante. De acuerdo con el testimonio, el tío procedió de forma violenta contra el joven.

Tras ello, el tío habría procedido a atar al joven y golpearlo, inicialmente en el segundo piso del inmueble, donde recibió puñetazos en el pecho. Posteriormente, la agresión continuó en el patio de la vivienda, donde —según la denuncia— el muchacho fue atacado con machetazos en la espalda y en el brazo.

Los familiares aseguran que en ningún momento se trató de una situación de abuso ni de relaciones sexuales, como se ha difundido en algunas versiones extraoficiales, y cuestionan la información inicial que habría manejado la Policía.

“Lo que se está diciendo no es correcto. No fue encontrado abusando ni cometiendo ningún delito. Fue una agresión directa y desmedida”, señalaron.

La denuncia formal fue presentada el día de ayer, y efectivos policiales ya realizaron la inspección del lugar de los hechos. Sin embargo, según la versión de la abuela de la menor, el presunto agresor habría huido al campo, por lo que actualmente se encontraría prófugo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras la familia del joven exige justicia y una correcta tipificación del caso.

