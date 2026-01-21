Este jueves se define si Luis Arce va a juicio ordinario o de responsabilidades

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz programó para este jueves 22 de enero la audiencia virtual que definirá el futuro legal de Luis Alberto Arce Catacora. En este acto procesal, los vocales revisarán la resolución que inicialmente ordenó que el exmandatario sea juzgado mediante la vía ordinaria.

La defensa técnica del expresidente presentó formalmente un recurso de apelación donde exige que su cliente sea procesado bajo un "Juicio de Responsabilidades". Los juristas argumentan que, debido a la investidura que ostentó el sindicado, corresponde un proceso especial de jerarquía constitucional en lugar de la justicia común.

La audiencia se desarrollará bajo la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom a partir de las 11:40 horas. Para asegurar la celeridad del proceso, el tribunal habilitó días y horas extraordinarias bajo el amparo del artículo 118 del Código de Procedimiento Penal.

