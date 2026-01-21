Ministro Justiniano presenta acción de protección de privacidad contra el vicepresidente Edmand Lara

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, junto a Diego Andrés Justiniano Pinto, presentó una acción de protección de privacidad (APP) contra el vicepresidente del Estado Plurinacional, Edmand Lara Montaño, según registros judiciales.

De acuerdo con el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la audiencia para la resolución de la APP está programada para este jueves a las 11:30 de la mañana.

La demanda fue tramitada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que dispuso la notificación formal al accionado. El vicepresidente Lara fue notificado el 21 de enero de 2026 en su domicilio institucional, ubicado en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, el Tribunal instruyó que la Sala Constitucional de turno de La Paz cite al accionado con copias legalizadas de la demanda, el acta de sorteo, los autos de observación y los memoriales correspondientes.

