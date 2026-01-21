Solicitan al Gobierno ofrecer $us 100.000 de recompensa por información que permita aprehender a Evo Morales

La senadora Claudia Mallón, de la alianza AP‑SÚMATE, solicitó de manera formal al Ministerio de Gobierno que se ofrezca una recompensa de 100.000 dólares a quien brinde información veraz y eficaz que permita la aprehensión del expresidente Evo Morales.

La parlamentaria señaló que la solicitud fue presentada mediante un requerimiento oficial, considerando que existe una orden de aprehensión vigente contra Morales.

“Solicitamos de manera formal al actual ministro de Gobierno que pueda proceder a ofrecer una recompensa de $us 100.000 para aquel que nos dé referencias del paradero del prófugo de la justicia Evo Morales”, declaró Mallón.

Morales es investigado por un caso de trata y tráfico de personas, presuntamente vinculado con menores de edad, proceso que se encuentra abierto desde 2023 y que derivó en una orden de aprehensión que debe ser ejecutada por la Policía Boliviana.

Mallón recordó que la figura de la recompensa ya fue utilizada anteriormente por el Estado, citando como antecedente la medida adoptada durante la búsqueda del uruguayo Sebastián Marset, investigado por narcotráfico.

El expresidente no aparece públicamente desde el 8 de enero, situación que ha generado especulación sobre su ubicación. Al respecto, el exsenador Leonardo Loza afirmó recientemente que Morales se encontraría “bien de salud” y “en algún rinconcito de la patria grande”.

Hasta el momento, el Ministerio de Gobierno no se pronunció oficialmente sobre la solicitud de recompensa.

