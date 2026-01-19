Fiscalía recuerda: orden de aprehensión contra Evo Morales sigue vigente

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes que la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales sigue vigente y que el Ministerio Público espera ser notificado del inicio del juicio oral en su contra. Morales está imputado por trata con agravante, y según Mariaca, la Policía Boliviana es la institución responsable de ubicarlo y ejecutar la orden.

En los últimos días, los rumores sobre una posible salida al extranjero del exmandatario se han intensificado. Durante el fin de semana, el exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, publicó un video en redes sociales afirmando que Morales “está en algún rinconcito de la Patria Grande”, en referencia a América Latina.

Sin embargo, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, ratificó desde Sucre que el expresidente no salió del país por pasos legales habilitados:

“El señor Evo Morales no ha salido del país, por lo menos por las rutas legales (…) Esa es la información que se tiene a través del Ministerio de Gobierno y de Migración, de que no hay un flujo o salida oficial del señor”.

Desde noviembre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, aparentemente atrincherado para evitar su aprehensión, sin realizar apariciones públicas ni participar en sus actividades habituales.

