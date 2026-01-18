Evo Morales sigue sin aparecer y legisladores exigen que se presente ante la justicia

La ausencia pública del expresidente Evo Morales ha generado reacciones políticas en torno a su paradero y situación legal. Dos diputados nacionales se pronunciaron este lunes sobre el proceso que enfrenta el exmandatario y pidieron que se presente ante las autoridades.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, afirmó que Morales debería ser aconsejado por su entorno más cercano para someterse a la justicia, asegurando que existen garantías de un juicio justo en el país.

“Debería aconsejarle que se someta a la justicia. Bolivia ha cambiado y tiene todas las garantías de que va a tener un proceso justo”, sostuvo Rojas, en referencia al exsenador Leonardo Loza, cercano colaborador de Morales.

Por su parte, el diputado de Libre, Alejandro Reyes, cuestionó la actitud del exmandatario y consideró que evade responsabilidades.

“Evo Morales es incapaz de hacerse responsable y enfrentar a la justicia como tiene que ser”, declaró.

Investigación en curso

Evo Morales es investigado por la Fiscalía de Tarija en un proceso por presunta trata y tráfico de personas, vinculado a una relación con una menor de edad durante su gestión como presidente. El caso se encuentra en etapa investigativa, bajo reserva judicial.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del expresidente ni de su defensa sobre estas declaraciones ni sobre su paradero actual.

