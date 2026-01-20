Policía ratifica que orden de aprehensión contra Evo Morales sigue vigente, pero no recibió "instrucciones específicas"

Ante la incertidumbre sobre la situación legal del expresidente Evo Morales, el comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que la institución no ha recibido un requerimiento o instrucción especial para proceder con una captura específica en las últimas horas, aunque subrayó que las órdenes de aprehensión emitidas por la justicia mantienen su vigencia y obligatoriedad.

La autoridad policial explicó que la institución se rige por los lineamientos establecidos desde la Comandancia General, los cuales dictan que cualquier orden judicial debe ser ejecutada sin distinciones.

Cumplimiento obligatorio de la ley

Basto fue enfático al señalar que la Policía tiene la responsabilidad de ejecutar los mandamientos judiciales de manera general. "Nosotros tenemos el concepto inicial del comandante general, que lo dijo ya, que todos los mandamientos de aprehensión son de cumplimiento obligatorio", manifestó el jefe policial.

Asimismo, detalló que la carga de órdenes judiciales es amplia y que ninguna tiene un trato preferencial sobre otra si no media una orden directa de las autoridades competentes. "Tenemos muchos mandamientos de aprehensión, los cuales son importantes y cualquier mandamiento se tiene que cumplir, como dice la ley", añadió.

Sin operativo "específico" en curso

Pese a la vigencia de la orden contra el exmandatario, el comandante aclaró que no se ha activado un despliegue extraordinario ni se han recibido órdenes pormenorizadas para este caso en particular durante esta jornada.

"Nosotros no tenemos ninguna instrucción de manera específica para ninguna persona. Solamente, les reitero, que los mandamientos de aprehensión son de cumplimiento obligatorio para cualquier persona que tenga esa necesidad de hacer cumplir", declaró Basto ante los medios de comunicación.

Finalmente, el jefe policial reiteró que, como brazo operativo de la justicia, la Policía Boliviana debe dar cumplimiento a las normas vigentes, independientemente de quién sea el sujeto afectado por la orden: "Nosotros como policía debemos dar cumplimiento. No tengo ningún conocimiento al respecto de cualquier persona en específico porque no refiere ninguna instrucción al respecto".

