Internacional

“Broma” de cumpleaños casi termina en tragedia: adolescente envuelta en llamas en Rusia

El hecho ocurrió cuando los asistentes cubrieron a la cumpleañera con azúcar glas y, posteriormente, acercaron un pastel con una vela de pirotecnia.

Charles Muñoz Flores

21/01/2026 11:05

Adolescentes protagonizan peligrosa broma durante cumpleaños en Moscú. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Moscú, Rusia

Escuchar esta nota

Una celebración de cumpleaños estuvo a punto de convertirse en tragedia luego de que un grupo de adolescentes realizara una peligrosa broma a una joven durante una fiesta en Rusia.

El hecho ocurrió cuando los asistentes cubrieron a la cumpleañera con azúcar glas y, posteriormente, acercaron un pastel con una vela de pirotecnia.

Al entrar en contacto el azúcar con la llama, se produjo una llamarada inmediata que envolvió a la adolescente por unos instantes. De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, el fuego fue extinguido rápidamente por los presentes, lo que evitó consecuencias mayores.

A pesar del susto, la joven no sufrió lesiones de consideración, aunque quedó visiblemente impactada por el incidente. El video generó indignación y debate en plataformas digitales, donde usuarios cuestionan los límites de este tipo de “bromas” y advierten sobre los riesgos de utilizar fuego o pirotecnia en celebraciones.

A continuación, el video:

 

 

