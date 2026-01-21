Una celebración de cumpleaños estuvo a punto de convertirse en tragedia luego de que un grupo de adolescentes realizara una peligrosa broma a una joven durante una fiesta en Rusia.

El hecho ocurrió cuando los asistentes cubrieron a la cumpleañera con azúcar glas y, posteriormente, acercaron un pastel con una vela de pirotecnia.

Al entrar en contacto el azúcar con la llama, se produjo una llamarada inmediata que envolvió a la adolescente por unos instantes. De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, el fuego fue extinguido rápidamente por los presentes, lo que evitó consecuencias mayores.

A pesar del susto, la joven no sufrió lesiones de consideración, aunque quedó visiblemente impactada por el incidente. El video generó indignación y debate en plataformas digitales, donde usuarios cuestionan los límites de este tipo de “bromas” y advierten sobre los riesgos de utilizar fuego o pirotecnia en celebraciones.

A continuación, el video:

