“La metieron al vehículo”: Vecinos denuncian presunto secuestro de una menor en la zona de la Pampa de la Isla

Una grave denuncia ha encendido la alarma entre los vecinos del barrio Cielito Lindo, en la zona de la Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con los testimonios, una menor, de entre 3 y 14 años, según estimaciones habría sido raptada en plena vía pública y subida por la fuerza a un vehículo que luego se dio a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 12:30 del mediodía del martes, a media cuadra de una unidad educativa, cuando la niña caminaba sola por la acera, presuntamente en dirección a su colegio. Una vecina relató que la menor fue interceptada y obligada a subir al motorizado.

“Una señora que estaba almorzando vio todo. La agarraron a la niña, la alzaron a la fuerza y la metieron al vehículo”, contó un vecino del sector.

Según los testigos, tras el rapto se escucharon gritos de auxilio alertando sobre lo ocurrido. Dos personas que se encontraban en el lugar intentaron seguir al vehículo, pero tras aproximadamente media hora regresaron sin lograr alcanzarlo.

Los vecinos aseguran que el motorizado ya estaba rondando la zona desde antes del hecho. Las cámaras de seguridad del barrio habrían registrado al sospechoso estacionado durante al menos 20 minutos, aparentemente esperando el momento oportuno.

“En las cámaras se ve que el tipo estaba ahí parado, no estaba de paso. Incluso había otras personas rondando, una moto también. Todo eso nos tiene muy preocupados”, añadió otro vecino.

Hasta el momento, nadie ha reclamado la desaparición de la menor ni se ha confirmado si pertenece al barrio o a zonas aledañas. Los vecinos afirman que tampoco tienen información sobre sus características exactas, más allá de lo que muestran las cámaras de vigilancia.

La situación genera mayor inquietud debido a la presencia de un colegio en el sector y al constante tránsito de niños y adolescentes. Padres de familia temen que se trate de un hecho planificado y exigen mayor presencia policial.

“Aquí vienen a esperar a los niños a la salida del colegio. Estamos muy preocupados. Necesitamos que las autoridades vengan y patrullen la zona”, manifestó un vecino.

Asimismo, denunciaron que hasta el momento la Policía no se habría apersonado al lugar para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad ni recabar información.

Los vivientes del barrio Cielito Lindo hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen el caso, identifiquen el vehículo involucrado y refuercen la seguridad en la zona, mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero de la menor.

