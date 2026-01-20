El agresor, de 25 años, se sometió este martes 20 de enero a un juicio de procedimiento abreviado, en el que un juez determinó su condena a 20 años de reclusión en el penal de Palmasola por el delito de abuso sexual. El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía a rendir un examen de admisión.

Tras conocerse la sentencia, el hombre identificado como Denar Calderón Rodríguez, pidió disculpas públicas y aseguró que el día del ataque se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Estaba con bebidas alcohólicas, no estaba en mis cinco sentidos. Me arruiné con mi familia, eso es lo que más me duele”, declaró ante los medios.

Consultado sobre lo ocurrido, afirmó no recordar los hechos.

“No me acuerdo de nada. Me encontraron a dos cuadras del lugar, estaba durmiendo. Estoy muy arrepentido y pido perdón a la familia y a la joven”, sostuvo.

Respecto a la sentencia, Denar manifestó que acepta la decisión judicial.

“Claro que voy a recapacitar. Estoy solo, mi familia no está conmigo, pero voy a aceptar la culpa”, concluyó.

