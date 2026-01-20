Sentencian a 25 años de cárcel a un padre que abusó de sus hijas en Samaipata

La Justicia sentenció a 25 años de presidio a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad, de 14 y 12 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Samaipata, departamento de Santa Cruz.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que, tras conocerse la denuncia, el Ministerio Público actuó de manera inmediata en coordinación con la Policía Boliviana y personal especializado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, realizando la inspección del lugar de los hechos y procediendo a la aprehensión del padre biológico de las víctimas.

Según explicó la autoridad, la investigación se sustentó en la declaración testifical de la madre, las entrevistas y valoraciones psicológicas realizadas a las menores, además de la valoración médica forense y otros elementos recolectados en el domicilio donde habrían ocurrido los hechos.

Zeballos señaló que la condena responde al delito de violación a infante, niño, niña y adolescente, con agravantes, debido a la relación de parentesco entre el agresor y las víctimas, así como a la reiteración de los abusos en distintos momentos, cuando el imputado se encontraba solo con las niñas.

En audiencia de medidas cautelares, y considerando el principio del interés superior del niño, el Ministerio Público logró suscribir un acuerdo de procedimiento abreviado con el imputado, el cual fue homologado por la autoridad judicial, derivando en la imposición de la pena máxima de 25 años de presidio.

