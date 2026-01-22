Ministro de Economía presentó en Davos la nueva visión de la minería boliviana

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el Ministro de Economía de Bolivia, Gabriel Espinoza Yañez, presentó este miércoles la nueva visión del país para el sector minero, enfocada en la generación de valor agregado, empleo de calidad y desarrollo tecnológico y territorial.

A través de su cuenta oficial, el ministro destacó que Bolivia apuesta por una minería moderna y sostenible, conectada al mundo, que contribuya al crecimiento económico real y a la movilidad social, dejando atrás los modelos extractivos tradicionales que no generan impacto en las comunidades ni en el desarrollo nacional.

“Hoy en Davos hablamos de la nueva visión que Bolivia está construyendo para la minería: inversión que genere valor agregado, empleo de calidad, tecnología y desarrollo territorial”, escribió Espinoza, subrayando la intención de transformar la minería en un motor de desarrollo integral para el país.

Espinoza resaltó que la estrategia busca transformar la minería en un motor de desarrollo integral, integrando tecnología y desarrollo territorial para garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades y contribuyan al bienestar del país.

