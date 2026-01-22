Santa Cruz espera al presidente Paz en encuentro contra los avasallamientos

A raíz de las denuncias por asentamientos ilegales en predios productivos de Santa Cruz, este jueves se realizará el Encuentro Interinstitucional contra los Avasallamientos, que reunirá a productores, dirigentes cívicos y autoridades judiciales y departamentales. Se aguarda la participación del presidente Rodrigo Paz.

Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz destacaron la posible presencia del mandatario y esperan que, en el marco del encuentro, pueda recibirlos para exponer su postura sobre la designación de un profesional cruceño al frente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que conozca la realidad productiva del departamento y el constante asedio que enfrentan los productores por parte de avasalladores.

“Me parece bien que venga (el presidente); si es para atender el tema del INRA, mejor. Él tendrá que escoger bien a la nueva autoridad. En Santa Cruz, en esta área, contamos con profesionales de sobra; se debe respetar la meritocracia y, sobre todo, el lugar donde estamos”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente cívico de Santa Cruz.

Plan de desalojo masivo

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó que esta jornada tiene previsto reunirse con los ministros de Gobierno y Defensa para coordinar un plan de desalojo masivo de más de 300 predios avasallados en el departamento.

“Vamos a iniciar un proceso de desalojo masivo. Lo vamos a hacer dentro de un plan en los próximos días, para que pueda ejecutarse y sacar a todos aquellos que no están respetando la ley y quieren apoderarse de lo ajeno”, explicó.

Convocan a la Comisión Agraria

En tanto, la Gobernación de Santa Cruz convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD) para este viernes 30 de enero, a las 10:00, en instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA).

Al encuentro fueron citadas la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (Csutcb), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz “Bartolina Sisa” y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB – Santa Cruz).

Mira la programación en Red Uno Play