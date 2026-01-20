Camacho anuncia el desalojo de 300 predios avasallados con apoyo de Policía y FFAA

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que este jueves presentará un plan de desalojo que otorgará un plazo de 24 horas para que los avasalladores abandonen al menos 300 propiedades tomadas de forma ilegal en el departamento.

Camacho señaló que los operativos se ejecutarán con la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas (FFAA) y representantes del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley.

“Vamos a empezar el desalojo de estas 300 propiedades avasalladas. Vamos a actuar con la Policía, las Fuerzas Armadas y también con representantes del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía”, afirmó la autoridad.

El gobernador explicó que la intervención conjunta busca evitar nuevas tomas ilegales, al denunciar que los grupos de avasalladores operan con armas de fuego.

“Por eso es la intervención policial y militar que vamos a hacer en la totalidad del departamento”, agregó.

Las declaraciones fueron realizadas tras una visita al cacique de San José de Chiquitos, Ricardo Peña, quien fue agredido por un grupo de avasalladores en la comunidad Virgen de Urkupiña.

