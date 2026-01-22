“No tienen por qué enviarnos gente de otros lugares”: Cochamanidis pide revisar designaciones en el INRA de Santa Cruz

La vigilia de más de 48 horas que se llevó adelante frente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) llegó a su fin este jueves, con la presencia de representantes del Comité Pro Santa Cruz y los comités cívicos provinciales.

“Se ha demostrado una vez más que de manera coordinada y si el objetivo es el mismo, se puede llegar a lo que uno se traza”, expresó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

Cochamanidis denunció que grupos interculturales, presuntamente enviados por el Movimiento al Socialismo y respaldados por el INRA, cometieron atropellos en la región. Señaló que la vigilia buscó proteger la vida de los ciudadanos y exigir la salida de funcionarios cómplices.

Además, pidió que las autoridades sean profesionales locales, conocedores de la realidad de Santa Cruz: “No tienen por qué enviarnos gente de otros lugares. Aquí se debe respetar el profesionalismo que existe en cada área”.

Por su parte, Marcelo Méndez, presidente del Comité Provincial, enumeró los tres puntos centrales de la protesta: la detención de quienes agredieron al cacique de San José de Chiquitos; la remoción de funcionarios supuestamente cómplices de los avasallamientos; y la auditoría de más de 2.500 resoluciones emitidas por el INRA que afectan tierras productivas, parques y reservas.

Méndez informó que ya se cambió a la directora del INRA y que, en los próximos días, se procederá a sustituir a otros funcionarios. Además, adelantó que la auditoría contará con el apoyo de universidades y profesionales de la región: “Queremos transparencia y cumplimiento de la ley”, subrayó.

