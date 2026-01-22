TEMAS DE HOY:
Arrastrado por el río iPhones robados Feminicidio en Cochabamba

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¡No te quedes sin tu bono PEPE!: El lunes 26 de enero inicia el pago en todo el país

El nuevo beneficio de Bs 450 se entregará a los sectores más vulnerables, incluso si ya cobran otros bonos. Conozca todos los detalles.

Red Uno de Bolivia

21/01/2026 21:52

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

A partir del próximo lunes 26 de enero, el Gobierno de Bolivia pondrá en marcha el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Este incentivo económico está diseñado para aliviar el bolsillo de las familias bolivianas durante el primer trimestre del año, entregando un total de 450 bolivianos que podrán ser retirados en las entidades bancarias autorizadas.

También podrán ser fraccionados en Bs 150 por mes, desde enero o en su conjunto en el mes de abril.

¿Quiénes están habilitados para cobrar?

La selección de beneficiarios es automática. Si hasta el 30 de noviembre de 2025 usted ya percibía alguno de los siguientes beneficios, ya se encuentra habilitado en el sistema:

  • Bono Juana Azurduy: Madres con niños menores de dos años.
  • Bono Juancito Pinto: Padres o tutores de estudiantes registrados.
  • Bono de Indigencia o Ceguera: Personas registradas en el IBC.
  • Bono de Discapacidad: Personas con discapacidad grave o muy grave.
  • Renta Dignidad: Adultos mayores que no sean rentistas (jubilados).

Único requisito y modalidad

Para realizar el cobro, no se necesita ningún trámite adicional ni formularios. Debido a que el sistema utiliza las listas vigentes de los bonos sociales, el beneficiario solo debe presentarse en el banco con su Cédula de Identidad original.

Es importante recordar que el pago se realiza por grupo familiar, por lo que se otorgará un solo beneficio por hogar. El monto total de Bs 450 puede ser cobrado en cuotas mensuales de Bs 150 o de manera acumulada hasta el 30 de abril de 2026.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD