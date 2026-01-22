Atención conductores: estas vías estarán cerradas temporalmente en Cochabamba por bacheo

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba informó que este jueves 22 de enero se intensificarán los trabajos de bacheo y mantenimiento de la capa asfáltica en distintas calles y avenidas de la ciudad.

Estas labores implicarán cierres temporales al tráfico vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

Trabajos tras la temporada de lluvias

Según el reporte municipal, los trabajos se ejecutan después de la temporada de lluvias, con el objetivo de mejorar la durabilidad del asfalto y optimizar la circulación vehicular.

Desde la Alcaldía señalaron que estas acciones buscan reducir riesgos tanto para conductores como para peatones, en vías que presentan deterioro.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron comprensión a los vecinos y exhortaron a respetar la señalización instalada en los puntos intervenidos, a fin de evitar accidentes y retrasos.

El municipio difundió un detalle de las calles afectadas y los horarios de los trabajos, información que puede ser revisada en la imagen adjunta.

