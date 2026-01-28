Jóvenes de latinoamérica eligen Bolivia para fortalecer sus estudios profesionales

Bolivia destaca como un destino atractivo para estudiantes internacionales que desean fortalecer su formación profesional. Una de las razones es combinar un sistema educativo de calidad, costos accesibles y un entorno cultural diverso que permite a los jóvenes vivir una experiencia académica integral.

La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) es uno de los principales motores de esta apertura al mundo. Y la experiencia de los estudiantes internacionales va más allá del aula, con historias personales que reflejan cómo el intercambio académico se convierte en una vivencia transformadora.

“Vengo de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI de Colombia, Santander. Ahora me encuentro en Bolivia, en Unifranz haciendo un intercambio que es muy importante para lo que es el avance en mi carrera de manera profesional. Yo estoy estudiando en Bolivia ingeniería comercial”, comenta Jainne Rosero, que también estudia administración de empresas en Colombia.

Para Jainne, la posibilidad de conocer otras culturas y metodologías educativas ha sido clave para consolidar su perfil profesional.

Desde Perú, Randy Rivera recuerda cómo su sueño de estudiar en el extranjero se hizo realidad: “Desde pequeño siempre quise estudiar en el extranjero, ese fue mi sueño, siempre tuve esa ilusión de salir y conocer otros países a través de mis estudios y ahora estoy en la Unifranz. Se presentó esta oportunidad y dije, 'la voy a tomar' y bueno, aquí estoy”, destaca Randy, quien cursa la carrera de Diseño Gráfico y Producción Crossmedia en Unifranz.

Esta experiencia refleja cómo la internacionalización permite a los estudiantes ampliar sus horizontes personales y académicos.

De la misma manera, la experiencia brasileña también es parte de esta tendencia. Thiago Holanda, joven de 18 años explica: “Nosotros observamos todos los beneficios y nosotros escogimos la Unifranz, principalmente por su tecnología, su innovación, su metodología de enseñanza y también cómo maneja las documentaciones y cómo recibe a nosotros que somos brasileños”, explica Thiago, estudiante de Medicina en Unifranz.

Para Thiago, la combinación de innovación, prácticas tempranas y acompañamiento institucional confirma que Bolivia es un destino educativo confiable.

Más allá del aprendizaje académico, los estudiantes internacionales destacan el impacto personal de su estadía. Como universitarios tienen la posibilidad de involucrarse en prácticas comunitarias y centros de simulación que proporciona una formación integral y fomenta competencias como liderazgo, adaptabilidad y pensamiento crítico.

Desde la perspectiva institucional, Luz Maribel Plaza Aranda, coordinadora de Admisiones Internacionales, subraya que el atractivo de Bolivia radica en la combinación de calidad académica, innovación y reconocimiento regional.

La reciente reacreditación Mercosur de las carreras de Ciencias de la Salud garantiza que los títulos tengan validez en varios países, brindando confianza a estudiantes y familias que buscan oportunidades de proyección profesional en Latinoamérica.

Por su parte, Patricia Avilés, directora de la carrera de Enfermería en Santa Cruz, explica que la presencia de estudiantes extranjeros prepara a todos los profesionales para enfrentar los retos de un mundo globalizado, con una mirada más humana y abierta.

Así también, María Fernanda Ollé, coordinadora nacional de Movilidad Estudiantil, agrega que los intercambios potencian habilidades como liderazgo, autonomía y visión estratégica.

De esta manera, desde carreras en ciencias de la salud hasta disciplinas tecnológicas y creativas, Bolivia ofrece un escenario donde la teoría y la práctica se articulan desde los primeros años de estudio. Unifranz tiene presencia en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

A la fecha la institución ha desarrollado una política sostenida de internacionalización que facilita la llegada de estudiantes extranjeros tanto en modalidad de carrera completa como a través de programas de intercambio académico

Los convenios internacionales, procesos de admisión accesibles y el acompañamiento en trámites migratorios han permitido que jóvenes de Perú, Brasil, Colombia, Chile y otros países elijan Bolivia como un destino viable y atractivo para proyectar sus carreras profesionales.

Así, Bolivia se proyecta como un polo académico atractivo, donde estudiar no solo es posible, sino también una experiencia transformadora que abre caminos profesionales y personales.

Las historias de más de tres estudiantes satisfechos, que se sienten acompañados y valorados, se entrelazan con la visión institucional, consolidando al país como un destino que integra educación, cultura y oportunidades de desarrollo.

