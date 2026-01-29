Gobierno fija a Bs. 18.50 el litro del aceite refinado

Este miércoles el ministro Óscar Mario Justiniano informó que el gobierno fijo el precio del aceite a Bs. 18.50 a nivel nacional y solicitó a los gobiernos municipales realizar los controles respectivos en los mercados.

“El ministerio está cuidando cada uno de los bolsillos de las familias bolivianas es esencial que precautelemos desde nos compete y corresponde el control de las alcaldías de que el precio del aceite refinado esta fijado en Bs 18.50” mencionó Justiniano.

Este precio tiene que mantenerse en beneficio del mercado y el abastecimiento interno. Este insumo de la canasta familiar en la gestión 2025 alcanzó los Bs 25 por litro generando especulación y contrabando del mismo.

