Gobierno fija a Bs. 18.50 el litro del aceite refinado

El objetivo del ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas es cuidar el bolsillo de los bolivianos ante la especulación y dar certeza del precio del aceite refinado.
28/01/2026 20:55
Escuchar esta nota
Este miércoles el ministro Óscar Mario Justiniano informó que el gobierno fijo el precio del aceite a Bs. 18.50 a nivel nacional y solicitó a los gobiernos municipales realizar los controles respectivos en los mercados.
“El ministerio está cuidando cada uno de los bolsillos de las familias bolivianas es esencial que precautelemos desde nos compete y corresponde el control de las alcaldías de que el precio del aceite refinado esta fijado en Bs 18.50” mencionó Justiniano.
Este precio tiene que mantenerse en beneficio del mercado y el abastecimiento interno. Este insumo de la canasta familiar en la gestión 2025 alcanzó los Bs 25 por litro generando especulación y contrabando del mismo.
