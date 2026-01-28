Cainco plantea tres propuestas para impulsar el desarrollo de Bolivia en el Foro Económico CAF

Durante su participación en el panel “Bolivia: Agenda de Crecimiento, Inversión y Desarrollo Sostenible”, en el Foro Económico de la CAF, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo, destacó las oportunidades que tiene Bolivia y planteó tres propuestas clave para impulsar el desarrollo económico del país, sustentadas en un triángulo virtuoso entre el sector privado, el Estado y la cooperación multilateral.

“Esta es una oportunidad única de estar sentados el sector público, el sector privado y la cooperación multilateral, en un triángulo virtuoso para apostar por Bolivia”, afirmó Antelo, al destacar el valor del diálogo y la articulación entre los distintos actores.

El titular de Cainco señaló que el país atraviesa una coyuntura compleja, pero subrayó que existe consenso sobre el camino que no se debe repetir.

“Esa Bolivia sin inversión y sin fuentes de empleo es una Bolivia a la que no debemos volver”, sostuvo, al cuestionar el modelo rentista basado únicamente en ciclos de altos precios de materias primas.

En ese marco, explicó que la primera propuesta del sector privado es poner a la inversión productiva como el eje y motor del crecimiento, priorizando sectores con capacidad de generar resultados tempranos.

“El sector de la agroindustria, forestal, el turismo, la minería, el litio, sectores que hoy en día ya funcionan y que nos pueden dar a los bolivianos esa ganancia rápida que se pueda traducir en mejores días para los bolivianos y para poder crecer”, señaló.

La segunda propuesta apunta a acelerar la diversificación productiva, dejando atrás la dependencia de la exportación de materias primas y avanzando hacia el valor agregado.

“Tenemos que dejar de ser un país exportador solo de materias primas y convertirnos en exportadores de valor agregado, de talento y de servicios”, agregó.

Como tercera propuesta, planteó la reinserción de Bolivia en los mercados regionales e internacionales, en coordinación con el sector público.

“Tenemos que volver a los mercados internacionales, no solo para vender materias primas, sino para exportar servicios y valor agregado”, indicó.

Finalmente, el presidente de la Cainco reiteró que el desarrollo del país pasa por consolidar una alianza estratégica entre los distintos actores.

“La Bolivia que queremos es una Bolivia que conecta, una Bolivia que exporta y una Bolivia que genera desarrollo para todos”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play