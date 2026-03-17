Cochabamba: Envían a la cárcel de El Abra a tres chilenos tras ser recapturados al salir de su audiencia

En una determinación judicial que revierte su reciente libertad, la justicia determinó la detención preventiva por tres meses para tres ciudadanos chilenos acusados de integrar una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama. Los sujetos cumplirán la medida en el penal de máxima seguridad de El Abra.

Un giro en el proceso judicial

El caso tomó relevancia luego de que, en una primera instancia, un juez determinara la libertad de los extranjeros. Sin embargo, la efectividad policial permitió su recaptura inmediata justo cuando abandonaban la sala de audiencias, debido a la existencia de un segundo proceso por delitos similares cometidos durante la gestión pasada.

El director de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Aldrin Cordero, explicó que la institución trabajó arduamente para establecer la autoría de los robos.

"Nos sorprendió el hecho de que fueran liberados inicialmente. Sin embargo, al tener investigaciones pendientes, emitimos una nueva orden de aprehensión para que respondan ante la justicia", afirmó Cordero.

Según el informe policial, los tres sujetos están implicados en el robo de vehículos de lujo. Estarán en penal de El Abra por 3 meses inicialmente, mientras concluyen las investigaciones. Además, se tramita una tercera orden de aprehensión por delitos adicionales para asegurar que los acusados no evadan el proceso penal.

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