Bolivia y Brasil sellan alianza estratégica con reuniones trimestrales y el gas como eje central

Bolivia y Brasil acordaron esta semana, en La Paz, establecer un mecanismo permanente de diálogo con reuniones trimestrales entre sus respectivas cancillerías. El objetivo principal de este sistema es priorizar una nueva agenda de cooperación energética, con un enfoque especial en el sector del gas.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, destacó que la relación entre ambas naciones atraviesa actualmente un proceso de relanzamiento estratégico. Según el diplomático, la amplitud de intereses comunes y la extensa frontera compartida facilitan esta alta integración económica y social.

“Estamos planificando reunirnos cuatro veces al año para llevar una agenda muy sólida, muy efectiva y muy productiva”, informó oficialmente el representante brasileño. El diplomático subrayó que este régimen de encuentros frecuentes permitirá abordar con mayor eficiencia los temas de la actualidad mundial.

El jefe de la diplomacia brasileña arribó a la ciudad de El Alto para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo. Este encuentro marca la continuación de las gestiones iniciadas por Aramayo durante su reciente participación en el Foro Económico Mundial.

Uno de los resultados más relevantes del diálogo fue la decisión de incorporar el suministro de gas como el eje central de la relación bilateral. Vieira confirmó que este asunto es estratégico y será gestionado por una Comisión Binacional que comenzará a sesionar próximamente.

“Ambos lo hemos identificado como un asunto importante para los dos países”, señaló la autoridad brasileña al referirse específicamente al futuro del gas natural. Esta comisión especializada se encargará de definir los detalles técnicos y comerciales en las reuniones sucesivas pactadas por ambos Gobiernos.

