Bolivia y Panamá inician diálogo de alto nivel para consolidar una alianza regional histórica

Los mandatarios establecen una agenda bilateral centrada en el fortalecimiento diplomático y comercial.
28/01/2026 20:29
El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira y su homólogo panameño José Raúl Mulino han dado inicio hoy a una crucial reunión bilateral de alto nivel. Este encuentro busca trazar una hoja de ruta compartida que profundice los vínculos políticos y económicos entre ambas naciones.
La agenda oficial prioriza la cooperación estratégica en sectores clave para el desarrollo regional y la estabilidad diplomática. Ambos mandatarios confían en que este diálogo sentará las bases de una integración mucho más sólida y efectiva en el corto plazo.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, viajó este martes a Panamá, país que acogerá desde el miércoles el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, para exponer el potencial productivo junto a la nueva agenda de Bolivia a más de casi tres meses de su llegada al Gobierno.
El viaje de Paz se fijó para las 16:30 hora local (20:00 GMT) y su llegada a Panamá alrededor de las 23:00 (3:00 GMT del miércoles), dijo a EFE una fuente de la Presidencia del país suramericano.
