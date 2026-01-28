Marilyn Cochamanidis en el Foro Económico 2026: "Necesitamos un patriotismo en acción para transformar Bolivia"

En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF y el Gobierno de Panamá, la participación de Bolivia cobró un protagonismo especial. Durante la mesa "Bolivia: Agenda de Crecimiento, Inversión y Desarrollo Sostenible", Marilyn Cochamanidis, Vicepresidenta Corporativa del Grupo Kuljis Cochamanidis, envió un mensaje de optimismo y renovación hacia el nuevo gobierno de Rodrigo Paz.

Cochamanidis destacó que el sector privado boliviano atraviesa un momento de alta motivación, subrayando la importancia de establecer una nueva relación entre los actores públicos y privados para superar los desafíos históricos del país.

Un cambio de mentalidad: El "patriotismo en acción"

Para la líder empresarial, la clave del desarrollo no reside únicamente en normativas técnicas, sino en un cambio profundo en la ética de trabajo conjunta.

"Necesitamos, ambos sectores, olvidar las prácticas del pasado. Ahora tenemos que mirar hacia un futuro con prácticas distintas", afirmó Cochamanidis.

Su propuesta central gira en torno a un concepto que busca trascender las diferencias políticas: el patriotismo en acción. Según explicó, este no es un patriotismo ideológico, sino un motor de responsabilidad compartida.

"Si nosotros incluimos ese ingrediente en nuestro trabajo mutuo... vamos a tener automáticamente mayor compromiso. Porque el patriotismo es eso. Es compromiso. Entonces, yo creo que eso llevaría, con el tiempo, a un cambio de mentalidad. A un cambio de actitud", agregó.

Sectores estratégicos y el potencial agroindustrial

Cochamanidis fue enfática al señalar que Bolivia debe diversificar su visión de "sectores estratégicos", tradicionalmente limitada a los hidrocarburos y la energía. La empresaria abogó por priorizar la agroindustria y la ganadería como motores de retorno económico inmediato.

"La historia de nuestro país nos enseña que [hidrocarburos y energía] no es suficiente. Necesitamos tener sectores estratégicos trabajando a full, que nos permitan un retorno económico y de beneficio a corto plazo", señaló.

Haciendo referencia a la vasta extensión territorial de Bolivia, instó a integrar y potenciar estos sectores para atraer inversión extranjera y modernización tecnológica, asegurando que el empresariado está listo para invertir: "Los empresarios privados apostamos siempre por el país y ahora que estamos aún más motivados, ahora que estamos con una luz en el camino, entonces con mayor razón".

Diplomacia económica: "Exportar, exportar y exportar"

Al cierre de su intervención, Cochamanidis dirigió dos peticiones concretas al gobierno de Rodrigo Paz para consolidar la presencia de Bolivia en el mercado global: potenciar la marca país e impulsar una diplomacia económica agresiva.

"Necesitamos ir al mundo con una visión clara, diferente, motivadora, que tengamos objetivos innegociables, ¿cuáles? Por ejemplo, exportar, exportar y exportar, porque eso es lo que nos va a traer beneficios a corto plazo", afirmó.

Finalmente, respaldó la visión internacionalista de la actual gestión, celebrando el propósito de "llevar Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia", reafirmando que el país cuenta con las condiciones necesarias para ser una pieza clave en la economía regional.

