TEMAS DE HOY:
Caso maletas Sebastián Vespa Montero Exdiputada Laura Rojas

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿A cuánto están los precios de los uniformes escolares en La Paz?

Los precios se mantienen estables y en algunos casos bajaron a menos de una semana del inicio de clases.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 16:58

Foto: Guardapolvos escolares (Cpatura de video)
LA PAZ

Escuchar esta nota

Faltan cinco días para el inicio de actividades escolares en todo el país y salimos a las calles a consultar el precio de los uniformes para esta gestión en la calle Max Paredes de la ciudad de La Paz.

Se pudo evidenciar que hay mayor cantidad de compradores en comparación con la semana anterior y los uniformes más requeridos son los mandiles y guardapolvos. En cuanto a los precios, existen guardapolvos desde los Bs. 50 a 70, dependiendo del material de la tela, mencionan los comerciantes.

Los comerciantes aseguran que los precios se mantuvieron al igual que la gestión anterior y hay expectativas de que en los siguientes días aumente la cantidad de venta.

“Accesible; le salen, por ejemplo, los guardapolvos desde los Bs 60 hasta los Bs 90, dependiendo de los modelos y la talla; la mayoría se lleva el modelo clásico para los adolescentes de 12, 14 y 15 años”, menciona una vendedora.

Los padres, tomando previsiones, de la misma forma llegaron hasta esta calle para adquirir los uniformes.

“Es mayormente accesible; los precios han rebajado. Los años pasados estaban altos; ahora sí están muy accesibles. Estoy llevando mandiles para mis sobrinos por cuarta; por eso también me hacen rebaja”, declaró un comprador.

El Ministerio de Educación aclaró que para esta gestión se eliminó la exclusividad de los uniformes, permitiendo a los padres o tutores adquirir de donde les convenga.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD