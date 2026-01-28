¿A cuánto están los precios de los uniformes escolares en La Paz?

Faltan cinco días para el inicio de actividades escolares en todo el país y salimos a las calles a consultar el precio de los uniformes para esta gestión en la calle Max Paredes de la ciudad de La Paz.

Se pudo evidenciar que hay mayor cantidad de compradores en comparación con la semana anterior y los uniformes más requeridos son los mandiles y guardapolvos. En cuanto a los precios, existen guardapolvos desde los Bs. 50 a 70, dependiendo del material de la tela, mencionan los comerciantes.

Los comerciantes aseguran que los precios se mantuvieron al igual que la gestión anterior y hay expectativas de que en los siguientes días aumente la cantidad de venta.

“Accesible; le salen, por ejemplo, los guardapolvos desde los Bs 60 hasta los Bs 90, dependiendo de los modelos y la talla; la mayoría se lleva el modelo clásico para los adolescentes de 12, 14 y 15 años”, menciona una vendedora.

Los padres, tomando previsiones, de la misma forma llegaron hasta esta calle para adquirir los uniformes.

“Es mayormente accesible; los precios han rebajado. Los años pasados estaban altos; ahora sí están muy accesibles. Estoy llevando mandiles para mis sobrinos por cuarta; por eso también me hacen rebaja”, declaró un comprador.

El Ministerio de Educación aclaró que para esta gestión se eliminó la exclusividad de los uniformes, permitiendo a los padres o tutores adquirir de donde les convenga.

