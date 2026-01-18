TEMAS DE HOY:
Educación

Útiles escolares con precios bajos: comerciantes esperan mayor demanda en los próximos días

A semanas del inicio de clases, los vendedores reportan precios accesibles, pero afirman que los padres aún no acuden masivamente a comprar.

Juan Marcelo Gonzáles

18/01/2026 13:21

Foto: Materiales escolares (captura de video)
Cochabamba

A menos de dos semanas del inicio de clases, previsto para el lunes 2 de febrero, los comerciantes en distintos mercados del país reportan que los precios de algunos útiles escolares han bajado, aunque la afluencia de compradores aún es limitada.

En el pasaje Cliza de Cochabamba, varios vendedores señalaron que los precios de productos básicos como hojas tamaño carta han disminuido.

“Han bajado bastante. Por ejemplo, las hojas ejecutivas tamaño carta están hasta en Bs 33”, comentó una de las comerciantes.

 

 

La mayoría de los padres, según indican los vendedores, todavía no han realizado las compras completas y se limitan a adquirir los materiales más esenciales.

“Recién va a empezar. Están viniendo solo por lo básico. Ya hay algunos padres que vienen con sus listas, pero son pocos”, señalaron.

Situación similar se vive en el pasaje Tablada de La Paz, donde comerciantes invitan a la población a adelantar sus compras para evitar aglomeraciones de último momento y aprovechar los precios actuales.

Los vendedores esperan que en los próximos días, conforme se acerque la fecha de inicio del año escolar, la demanda crezca y se estabilicen las ventas.

