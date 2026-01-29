¿Cuánto cuesta un uniforme completo para los escolares en El Alto?

Las clases inician este próximo 2 de febrero a nivel nacional y los padres y tutores en la ciudad de El Alto salen a hacer las compras de los uniformes para los niños y adolescentes.

Faldas, pantalones y chompas son las compras que priorizan los padres de familia en las ferias de la ciudad de El Alto. Un uniforme completo compuesto por zapatos, pantalón o falda, camisa o blusa, chompa o guardapolvo y mochila. Los padres de familia mencionan que están entre Bs 420 y 500.

“Faldita, su blusita, zapatos, una parada entera, más o menos me sale unos Bs 500 a 600”, menciona una madre de familia.

“Todo completo me está saliendo más o menos unos Bs 420; todo depende de la talla”, menciona otra madre de familia que realiza sus compras.

¿Cuál es la novedad en mochilas?

Los comerciantes tienen una gama amplia de colores, diseños y estilos, pero para este 2026 mencionan que la tendencia son las mochilas con diseños de K-Pop y que tengan seguros antirrobos y que existan mochilas desde los Bs. 80 y las de alta gama que llegan hasta los Bs 280.

En la ciudad de El Alto existen varias ferias que ofertan sus productos para el inicio de clases, pero las más concurridas son La Ceja y la avenida Tiahunaco, que abren sus negocios desde las 16:30 horas hasta las 22:00.

