¿Cuánto cuesta un uniforme completo para los escolares en El Alto?

Las clases inician este próximo 2 de febrero a nivel nacional y los padres y tutores en la ciudad de El Alto salen a hacer las compras de los uniformes para los niños y adolescentes.

Juan Marcelo Gonzáles

29/01/2026 18:43

Foto: Uniformes escolares (Captura de video)
El Alto

Faldas, pantalones y chompas son las compras que priorizan los padres de familia en las ferias de la ciudad de El Alto. Un uniforme completo compuesto por zapatos, pantalón o falda, camisa o blusa, chompa o guardapolvo y mochila. Los padres de familia mencionan que están entre Bs 420 y 500.

“Faldita, su blusita, zapatos, una parada entera, más o menos me sale unos Bs 500 a 600”, menciona una madre de familia.  

“Todo completo me está saliendo más o menos unos Bs 420; todo depende de la talla”, menciona otra madre de familia que realiza sus compras.

 ¿Cuál es la novedad en mochilas?

Los comerciantes tienen una gama amplia de colores, diseños y estilos, pero para este 2026 mencionan que la tendencia son las mochilas con diseños de K-Pop y que tengan seguros antirrobos y que existan mochilas desde los Bs. 80 y las de alta gama que llegan hasta los Bs 280.

https://www.reduno.com.bo/noticias/confirmado-estas-son-las-fechas-y-el-cronograma-para-las-inscripciones-escolares-2026-20261582924 

En la ciudad de El Alto existen varias ferias que ofertan sus productos para el inicio de clases, pero las más concurridas son La Ceja y la avenida Tiahunaco, que abren sus negocios desde las 16:30 horas hasta las 22:00.

 

