ABC habilita paso en la carretera a los Valles Cruceños tras derrumbe en Guadalupe – Pucará

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, logró restablecer la transitabilidad en el tramo Guadalupe – Pucará, de la carretera hacia los Valles Cruceños en Santa Cruz, tras el derrumbe registrado en el sector Quebrada Honda.

Los trabajos de emergencia comenzaron durante la noche e incluyeron movilización de personal capacitado y equipos pesados para remover escombros y asegurar la vía. A pesar de la lluvia continua y el riesgo de nuevos deslizamientos, la ABC logró abrir el paso antes del tiempo previsto, permitiendo que los vehículos que esperaban en la zona puedan circular con seguridad.

Se implementó además señalización preventiva para evitar accidentes mientras se culminaban las tareas de limpieza y monitoreo.

“La ABC mantiene un monitoreo constante de las carreteras para atender cualquier emergencia y garantizar la conservación de la Red Vial Fundamental, en beneficio de todos los usuarios”, informó la entidad.

Con la habilitación del tramo, se asegura la conectividad hacia los Valles Cruceños, vital para el transporte de personas y productos, y se demuestra la capacidad de respuesta rápida ante emergencias viales en el departamento.

