Gran casting de canto de Red Uno llega a Santa Cruz este 31 de enero

Bolivia quiere escuchar tu voz.

Este sábado 31 de enero, Red Uno realiza en Santa Cruz un gran casting de canto que marcará el inicio de un programa pensado para descubrir, formar y proyectar a las nuevas voces del país.

La Red Naranja da continúa con su casting nacional, una oportunidad única para quienes sueñan con transformar su talento en una carrera profesional dentro de la industria musical boliviana. Si cantar es tu pasión, este es el momento de dar el primer gran paso.

Las audiciones serán presenciales, con puertas abiertas desde las 08:00 de la mañana, y están dirigidas a todas las personas que confían en su talento y desean mostrárselo al país.

Este nuevo proyecto promete revolucionar la escena musical nacional, apostando por historias reales, voces auténticas y el acompañamiento profesional que solo Red Uno puede ofrecer.

DATOS DEL CASTING

📍 Santa Cruz

Sábado 31 de enero

Puertas abiertas desde las 08:00 a.m.

📌 Calle Fortín Toledo esquina Canadá

El momento de brillar es ahora.

Ven, canta y sé parte del inicio de tu historia, solo por Red Uno de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play