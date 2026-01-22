TEMAS DE HOY:
El sueño empieza aquí: Red Uno te invita al casting musical en tres ciudades

Conoce aquí las fechas, horarios y direcciones en el eje troncal del país. Esta es tu oportunidad de dar el primer paso hacia una carrera profesional en la música.

Silvia Sanchez

22/01/2026 18:46

Bolivia

Si tienes talento para cantar, Red Uno abre sus puertas y te invita a ser parte del casting que busca a las nuevas voces de Bolivia.

La Red Naranja inicia el casting nacional que busca descubrir y formar a las nuevas voces del país. Las audiciones serán presenciales en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, con puertas abiertas desde las 08:00 de la mañana.

Bolivia quiere escuchar tu voz. Y en Red Uno estamos listos para convertir tu talento en una historia que inspire a todo un país. No dejes pasar la oportunidad de formar parte del programa que promete revolucionar la industria musical nacional.

Casting presencial – Puertas abiertas desde las 08:00 a.m.

📍 Cochabamba:
Sábado 24 de enero | Av. Uyuni Este N° 1029

📍 La Paz:
Domingo 25 de enero | Calle Romecín Campos N° 592

📍 Santa Cruz:
Sábado 31 de enero | Calle Fortín Toledo esq. Canadá

El momento de brillar es ahora. 

Ven y sé parte del inicio de tu carrera profesional, solo por Red Uno de Bolivia.

 

