El sueño empieza aquí: Red Uno te invita al casting musical en tres ciudades

Conoce aquí las fechas, horarios y direcciones en el eje troncal del país.
22/01/2026 18:46
Escuchar esta nota
Si tienes talento para cantar, Red Uno abre sus puertas y te invita a ser parte del casting que busca a las nuevas voces de Bolivia.
La Red Naranja inicia el casting nacional que busca descubrir y formar a las nuevas voces del país. Las audiciones serán presenciales en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, con puertas abiertas desde las 08:00 de la mañana.
Bolivia quiere escuchar tu voz. Y en Red Uno estamos listos para convertir tu talento en una historia que inspire a todo un país. No dejes pasar la oportunidad de formar parte del programa que promete revolucionar la industria musical nacional.
Casting presencial – Puertas abiertas desde las 08:00 a.m.
📍 Cochabamba:
Sábado 24 de enero | Av. Uyuni Este N° 1029
📍 La Paz:
Domingo 25 de enero | Calle Romecín Campos N° 592
📍 Santa Cruz:
Sábado 31 de enero | Calle Fortín Toledo esq. Canadá
El momento de brillar es ahora.
Ven y sé parte del inicio de tu carrera profesional, solo por Red Uno de Bolivia.
