¡Tu voz puede ser la próxima estrella! Red Uno lanza gran casting musical

¡Llegó la oportunidad que tanto esperabas! Red Uno abre un gran casting musical en busca de nuevas voces que sueñan con brillar en los escenarios y conquistar al público boliviano.

Si te apasiona cantar y quieres demostrar tu talento, esta es tu oportunidad de formar parte del programa que promete revolucionar la industria musical en Bolivia.

¿Cómo participar?

Es muy sencillo:

Graba un video interpretando una canción de tu elección.

Envía el video junto a tus datos personales .

Comunícate al WhatsApp 78500902.

No importa desde dónde participes, lo importante es tu talento y tus ganas de llegar lejos.

Talento nacional en primer plano

Una vez más, Red Uno reafirma su compromiso con el talento boliviano, apostando por la producción nacional y brindando una plataforma real para que nuevas estrellas puedan cumplir sus sueños.

El escenario te espera.

Sé parte del programa que puede cambiar tu historia.

Solo por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play