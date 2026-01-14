TEMAS DE HOY:
Le robaron la moto y lo mataron a tiros: crimen conmociona en Argentina

La víctima fue atacada a plena luz del día por dos delincuentes, uno de ellos menor de edad, cuando estacionaba su motocicleta.

Silvia Sanchez

14/01/2026 12:24

Imagen captura de video
Argentina

Un hombre de 54 años, identificado como Javier Pairo, fue asesinado este martes por la mañana en Argentina durante el robo de su motocicleta en el partido bonaerense de José C. Paz, en un hecho ocurrido a plena luz del día.

El ataque se registró alrededor de las 9:30, en la intersección de Ruta 197 y Quirós, a pocos metros de la avenida Gaspar Campos, cuando la víctima estacionaba su vehículo frente a una casa de repuestos. En ese momento, fue abordado por dos delincuentes que actuaban a pie.

Según el reporte policial, Pairo recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro en el pecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Dos detenidos, uno es menor

Tras el crimen, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que permitió la detención de los presuntos autores: un joven de 18 años y un menor de 13 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación busca establecer el grado de participación de cada involucrado, así como el origen del arma de fuego utilizada en el ataque.

El caso vuelve a poner en evidencia la violencia extrema en hechos delictivos, especialmente en robos cometidos en horarios diurnos y en zonas urbanas transitadas.

