Tres bolivianos fueron detenidos en Chile con una tonelada de marihuana

Tres personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas en Chile luego de ser sorprendidas transportando cerca de una tonelada de marihuana al interior de un vehículo. El operativo fue ejecutado por Carabineros de ese país en la zona fronteriza entre Bolivia y Chile, según reportaron medios chilenos.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo fue interceptado durante un control fronterizo; sin embargo, los ocupantes hicieron caso omiso a la orden de detenerse y continuaron su marcha, lo que derivó en una persecución policial por distintos tramos carreteros.

La huida se extendió por varios sectores hasta que los ocupantes del motorizado perdieron el control del vehículo y terminaron chocando contra una zanja en inmediaciones del desierto de Atacama. Tras el impacto, los tripulantes descendieron del automóvil e intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron rápidamente alcanzados y aprehendidos.

En la revisión del vehículo, Carabineros encontró una carga de marihuana que, según las primeras estimaciones, alcanza casi una tonelada. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la justicia chilena y enfrentarán cargos por tráfico de drogas.

“Este es un duro golpe a la logística del crimen organizado y una evidencia de que la seguridad y vigilancia de nuestras rutas y zonas fronterizas son permanentes por parte de Carabineros de Chile”, manifestó la autoridad a cargo del caso.

