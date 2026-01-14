Así se cotiza el dólar paralelo este miércoles 14 de enero en Bolivia

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una leve caída este miércoles 14 de enero de 2026 en Bolivia, de acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Según el reporte, la divisa se cotiza con un precio de venta de 9,58 bolivianos (Bs), mientras que el precio de compra alcanza los 9,61 (Bs) en el mercado informal.

En comparación con la jornada anterior, el tipo de cambio presentó una variación a la baja. El martes, el dólar paralelo llegó a venderse en 9,69 (Bs), mientras que este miércoles el valor descendió hasta los 9,58 (Bs).

En el caso del precio de compra, el comportamiento fue similar. El martes se registró en 9,62 (Bs) , y hoy bajó levemente a 9,61 (Bs), según la misma fuente.

La cotización paralela del dólar ha mostrado fluctuaciones marcadas en los últimos meses. En mayo de 2025, la divisa estadounidense llegó a cotizarse cerca de los 20 (Bs) por dólar, uno de los picos más altos registrados en el mercado informal.

Por otro lado, datos del sitio bolivianblue.net, que actualiza la información cada 15 minutos, indican que este miércoles el dólar blue boliviano se cotiza en 9,58 (Bs) para la compra y 9,59 (Bs) para la venta, reflejando una variación mínima respecto a otras plataformas.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

