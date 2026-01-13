¡Alerta! Senamhi prevé nevadas y tormentas eléctricas en tres departamentos del país

El pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Diego Perales, informó este martes a Red Uno que existe una alta probabilidad de nevadas en los próximos días, principalmente en sectores del altiplano, debido a las precipitaciones que se vienen registrando de manera continua.

“Tenemos la probabilidad de nevadas, debido a que hemos estado atravesando precipitaciones, principalmente en la región del altiplano; esta probabilidad de nevada se mantiene durante estos tres días tanto en el altiplano norte, sur y centro, de La Paz, Oruro y Potosí”, explicó Perales.

El pronosticador señaló además que otras regiones del país también se verán afectadas por condiciones climáticas adversas. En el caso de la región de los valles, se prevén precipitaciones durante las horas de la tarde acompañadas de tormentas eléctricas, e incluso existe la probabilidad de caída de granizo.

Asimismo, Perales indicó que las precipitaciones fluviales se registrarán en gran parte del territorio nacional.

“Las lluvias se van a presentar desde el occidente hasta el oriente del país; serán de menor intensidad en el norte integrado y de mayor intensidad en el trópico y en la Amazonía”, precisó.

Ante este panorama, el Senamhi recomienda a la población tomar previsiones y estar atenta a los reportes oficiales sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Mira la programación en Red Uno Play