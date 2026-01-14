Ana Páez: el caso que reveló un homicidio planificado por su mejor amiga en Barcelona

En febrero de 2008, el cuerpo de Ana María Páez Capitán, diseñadora de 36 años, fue encontrado en un departamento alquilado en el barrio de Gracia, Barcelona. La víctima estaba desnuda, con una bolsa de plástico en la cabeza y cinta adhesiva alrededor del cuello, mientras el lugar permanecía ordenado, sin señales de pelea ni ingreso forzado.

Desde el inicio, la escena desconcertó a los investigadores, que pronto determinaron que se trataba de un homicidio planificado, descartando causas accidentales o de crimen sexual.

La traición de una amiga

Las pesquisas apuntaron a María Ángeles Molina, amiga cercana de Ana, quien había suplantado su identidad para obtener préstamos y seguros por cerca de un millón de euros. Parte del dinero ya había sido cobrado antes del homicidio.

El día del asesinato, Molina citó a Ana al departamento con una excusa, la sedó y asfixió con una bolsa de plástico, para luego crear una escena que simulaba un crimen sexual, utilizando muestras de semen adquiridas previamente a trabajadores sexuales.

Cámaras de seguridad revelaron a Molina retirando dinero de la cuenta de Ana usando peluca y documentación falsificada, lo que permitió a la justicia reconstruir el plan.

Juicio y condena

Molina fue detenida en marzo de 2008 y negó cualquier responsabilidad. Tras cuatro años en prisión preventiva, en 2012 la Audiencia de Barcelona la condenó a 22 años por homicidio y falsificación de documentos. Posteriormente, el Tribunal Supremo redujo la pena a 18 años, y actualmente cumple condena en la cárcel de Mas d’Enric, Tarragona, con finalización prevista para 2027.

El caso se mantiene como un ejemplo de traición, planificación meticulosa y crimen por lucro, dejando una huella imborrable en la jurisprudencia y en la memoria de la sociedad española.

