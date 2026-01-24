Voces, sueños y emoción: así fue el casting de Red Uno en Cochabamba

El casting de la Red Uno, fue un rotundo éxito en Cochabamba, donde cientos de personas se dieron cita para demostrar su talento vocal y perseguir el sueño de iniciar una carrera artística.

Para esta etapa, un equipo de producción y técnico llegó desde Santa Cruz, desplegando todo el apoyo humano y logístico necesario para evaluar a los participantes y descubrir nuevas voces con proyección nacional.

“La verdad que estamos sorprendidos con las ganas de crecer de muchos chicos y artistas emergentes. Ver una fila que da la vuelta a la manzana nos pone muy contentos”, expresó Tito Larenti, juez de La Gran Batalla.

Por su parte, la productora del programa, Rosario Sandoval, destacó el entusiasmo del equipo y el objetivo claro del proyecto.

“Está todo el equipo presente y estamos ultimando detalles. Venimos dispuestos a encontrar al próximo gran artista de Bolivia”, señaló.

El objetivo del casting es identificar a las mejores voces del país, pero también conocer la historia y esencia de cada participante.

“Me gusta escuchar todo desde el inicio y conocerlos más allá de una voz. En un artista cuentan sus valores, sus raíces, su entusiasmo y sus sueños”, afirmó Larenti.

Durante la jornada, los participantes dieron lo mejor de sí, demostrando esfuerzo y compromiso, algo que fue ampliamente valorado por el jurado.

“Me sorprende ver a chicos que dicen: ‘dejé todo por esto’. Hay quienes renunciaron a su trabajo por perseguir su sueño. Me gusta que tengan metas claras y que luchen por ellas”, agregó el juez.

Sandoval también resaltó el nivel artístico encontrado en Cochabamba.

“Estoy sorprendida. Hay muy buenos talentos, mucha gente con canciones propias y perfiles distintos a los que solemos ver. Eso es lo que estamos buscando: artistas nuevos”, afirmó.

Finalmente, la productora destacó la fuerte apuesta de Red Uno por este proyecto musical.

“Estamos seguros de que La Gran Batalla va a revolucionar la industria musical. Hay nueva escenografía, muchas sorpresas y un cambio rotundo en el formato. El público se va a sorprender”, concluyó.

