La gran batalla

Voces, sueños y emoción: así fue el casting de Red Uno en Cochabamba

Largas filas, talento emergente y un gran despliegue técnico marcaron el casting del programa musical que busca a la próxima gran voz de Bolivia.

Silvia Sanchez

24/01/2026 17:21

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

El casting de la Red Uno, fue un rotundo éxito en Cochabamba, donde cientos de personas se dieron cita para demostrar su talento vocal y perseguir el sueño de iniciar una carrera artística.

Para esta etapa, un equipo de producción y técnico llegó desde Santa Cruz, desplegando todo el apoyo humano y logístico necesario para evaluar a los participantes y descubrir nuevas voces con proyección nacional.

“La verdad que estamos sorprendidos con las ganas de crecer de muchos chicos y artistas emergentes. Ver una fila que da la vuelta a la manzana nos pone muy contentos”, expresó Tito Larenti, juez de La Gran Batalla.

Por su parte, la productora del programa, Rosario Sandoval, destacó el entusiasmo del equipo y el objetivo claro del proyecto.

“Está todo el equipo presente y estamos ultimando detalles. Venimos dispuestos a encontrar al próximo gran artista de Bolivia”, señaló.

El objetivo del casting es identificar a las mejores voces del país, pero también conocer la historia y esencia de cada participante.

“Me gusta escuchar todo desde el inicio y conocerlos más allá de una voz. En un artista cuentan sus valores, sus raíces, su entusiasmo y sus sueños”, afirmó Larenti.

Durante la jornada, los participantes dieron lo mejor de sí, demostrando esfuerzo y compromiso, algo que fue ampliamente valorado por el jurado.

“Me sorprende ver a chicos que dicen: ‘dejé todo por esto’. Hay quienes renunciaron a su trabajo por perseguir su sueño. Me gusta que tengan metas claras y que luchen por ellas”, agregó el juez.

Sandoval también resaltó el nivel artístico encontrado en Cochabamba.

“Estoy sorprendida. Hay muy buenos talentos, mucha gente con canciones propias y perfiles distintos a los que solemos ver. Eso es lo que estamos buscando: artistas nuevos”, afirmó.

Finalmente, la productora destacó la fuerte apuesta de Red Uno por este proyecto musical.

“Estamos seguros de que La Gran Batalla va a revolucionar la industria musical. Hay nueva escenografía, muchas sorpresas y un cambio rotundo en el formato. El público se va a sorprender”, concluyó.

 

 

