¡El escenario te espera! La Gran Batalla lanza casting nacional para su segunda temporada

La búsqueda de la nueva estrella de la música boliviana ha comenzado oficialmente. El exitoso programa "La Gran Batalla" anunció el inicio de los castings para su esperada segunda temporada, convocando a cantantes de todo el país que deseen dar el salto al nivel profesional.

La cita será en las instalaciones de Red Uno en el eje central, donde los sueños se convertirán en realidad.

Calendario de audiciones:

Las puertas se abrirán a partir de las 8:00 de la mañana en las siguientes fechas y ciudades:

Cochabamba: Sábado 24 de enero, en la avenida Uyuni Este #1029 (entre Aurelio García y Monteagudo).

La Paz: Domingo 25 de enero, en las oficinas de la calle Remecín Campos #592.

Santa Cruz: Sábado 31 de enero, en la calle Fortín Toledo esquina Canadá.

No dejes pasar este tren hacia el estrellato. Miles de voces sueñan con este momento, pero solo quienes se atrevan a pisar el escenario de Red Uno podrán transformar su pasión en una carrera profesional. Prepara tu mejor repertorio, confía en tu talento y asiste a las audiciones; la próxima gran leyenda de la música boliviana podrías ser tú.

