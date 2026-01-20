TEMAS DE HOY:
Wilma Alanoca concejal Cacique chiquitano Robo en El Alto

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Red Uno abre sus puertas al talento: así puedes participar del gran casting

Red Uno lanza un gran casting musical en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz para descubrir nuevas voces que sueñan con iniciar una carrera profesional y conquistar los escenarios del país.

Silvia Sanchez

20/01/2026 14:25

Foto Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

¡Llegó el momento que muchos estaban esperando! Red Uno abre un gran casting musical en busca de nuevas voces que sueñan con brillar en los escenarios y dejar huella en la música boliviana.

Si cantar es tu pasión y siempre imaginaste dar el salto a una carrera profesional, esta es tu oportunidad de formar parte del programa que promete revolucionar la industria musical en Bolivia, con el respaldo de uno de los medios más importantes del país.

El casting está dirigido a jóvenes talentos y amantes de la música que quieran demostrar su voz, su estilo y su personalidad frente a un jurado que busca a la próxima gran estrella nacional.

¿Quiénes pueden participar?

  • Personas apasionadas por el canto

  • Talentos que sueñan con iniciar una carrera musical profesional

  • Voces auténticas que quieran conquistar al público boliviano

Fechas y lugares del casting presencial

Cochabamba
24 de enero
Av. Uyuni Nº 1029, entre Aurelio García y Monteagudo

La Paz
25 de enero
Calle Romecín Campos Nº 592

Santa Cruz
31 de enero
Calle Fortín Toledo, esquina calle Canadá

Hora: Desde las 8:00 de la mañana en cada departamento.

No dejes pasar esta oportunidad

Tu voz puede ser la próxima en conquistar los escenarios, emocionar al público y marcar un antes y un después en la música boliviana… solo por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD