Red Uno abre sus puertas al talento: así puedes participar del gran casting

¡Llegó el momento que muchos estaban esperando! Red Uno abre un gran casting musical en busca de nuevas voces que sueñan con brillar en los escenarios y dejar huella en la música boliviana.

Si cantar es tu pasión y siempre imaginaste dar el salto a una carrera profesional, esta es tu oportunidad de formar parte del programa que promete revolucionar la industria musical en Bolivia, con el respaldo de uno de los medios más importantes del país.

El casting está dirigido a jóvenes talentos y amantes de la música que quieran demostrar su voz, su estilo y su personalidad frente a un jurado que busca a la próxima gran estrella nacional.

¿Quiénes pueden participar?

Personas apasionadas por el canto

Talentos que sueñan con iniciar una carrera musical profesional

Voces auténticas que quieran conquistar al público boliviano

Fechas y lugares del casting presencial

Cochabamba

24 de enero

Av. Uyuni Nº 1029, entre Aurelio García y Monteagudo

La Paz

25 de enero

Calle Romecín Campos Nº 592

Santa Cruz

31 de enero

Calle Fortín Toledo, esquina calle Canadá

Hora: Desde las 8:00 de la mañana en cada departamento.

No dejes pasar esta oportunidad

Tu voz puede ser la próxima en conquistar los escenarios, emocionar al público y marcar un antes y un después en la música boliviana… solo por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play