Red Uno abre sus puertas al talento: así puedes participar del gran casting

Red Uno lanza un gran casting musical en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz para descubrir nuevas voces que sueñan con iniciar una carrera profesional y conquistar los escenarios del país.
20/01/2026 14:25
Escuchar esta nota
¡Llegó el momento que muchos estaban esperando! Red Uno abre un gran casting musical en busca de nuevas voces que sueñan con brillar en los escenarios y dejar huella en la música boliviana.
Si cantar es tu pasión y siempre imaginaste dar el salto a una carrera profesional, esta es tu oportunidad de formar parte del programa que promete revolucionar la industria musical en Bolivia, con el respaldo de uno de los medios más importantes del país.
El casting está dirigido a jóvenes talentos y amantes de la música que quieran demostrar su voz, su estilo y su personalidad frente a un jurado que busca a la próxima gran estrella nacional.
¿Quiénes pueden participar?
Personas apasionadas por el canto
Talentos que sueñan con iniciar una carrera musical profesional
Voces auténticas que quieran conquistar al público boliviano
Fechas y lugares del casting presencial
Cochabamba
24 de enero
Av. Uyuni Nº 1029, entre Aurelio García y Monteagudo
La Paz
25 de enero
Calle Romecín Campos Nº 592
Santa Cruz
31 de enero
Calle Fortín Toledo, esquina calle Canadá
Hora: Desde las 8:00 de la mañana en cada departamento.
No dejes pasar esta oportunidad
Tu voz puede ser la próxima en conquistar los escenarios, emocionar al público y marcar un antes y un después en la música boliviana… solo por Red Uno.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00