Así fue el año que redefinió EE. UU. bajo Trump: sus principales hechos y frases

Este 20 de enero se cumple el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca. Entre recortes en la burocracia federal, combates al narcotráfico, reformas migratorias y decisiones polémicas en política exterior, su gobierno ha marcado la agenda internacional y doméstica.

Administración federal: recortes y reestructuración histórica

Trump, con el apoyo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, ejecutó recortes en organismos federales, congeló subvenciones millonarias y eliminó agencias como USAID. Entre enero y noviembre de 2025, 317.000 empleados federales dejaron sus cargos, según The New York Times.

Renombró el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, en línea con su doctrina “paz mediante la fuerza”.

Nombró a Marco Rubio como secretario de Estado, primer hispano en ocupar el puesto. Rubio es considerado un potencial candidato presidencial en 2028.