Así fue el año que redefinió EE. UU. bajo Trump: sus principales hechos y frases

20/01/2026 10:59
Este 20 de enero se cumple el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca. Entre recortes en la burocracia federal, combates al narcotráfico, reformas migratorias y decisiones polémicas en política exterior, su gobierno ha marcado la agenda internacional y doméstica.
Administración federal: recortes y reestructuración histórica
Trump, con el apoyo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, ejecutó recortes en organismos federales, congeló subvenciones millonarias y eliminó agencias como USAID. Entre enero y noviembre de 2025, 317.000 empleados federales dejaron sus cargos, según The New York Times.
Renombró el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, en línea con su doctrina “paz mediante la fuerza”.
Nombró a Marco Rubio como secretario de Estado, primer hispano en ocupar el puesto. Rubio es considerado un potencial candidato presidencial en 2028.
Entre el 1 de octubre y 13 de noviembre se produjo el shutdown más largo en la historia de EE. UU., por la falta de acuerdo en el Congreso.
Combate al narcotráfico: cárteles como terroristas
Designó a 13 organizaciones criminales latinoamericanas como terroristas extranjeras, incluidos el Cártel de los Soles y Tren de Aragua en Venezuela, y cárteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Sinaloa.
Denunció que el fentanilo proveniente de México y China ha aumentado las muertes por sobredosis y reforzó la vigilancia en la frontera sur.
A través del Ejército, ataques a más de 30 embarcaciones en el Caribe buscaban frenar el tráfico de drogas.
Economía y comercio: crecimiento y aranceles récord
El PIB creció 4.3%, impulsado por consumo, exportaciones y gasto público, aunque la inversión se contrajo.
La inflación anual cerró en 2.7%, con gasolina a 3 USD por galón.
Implementó aranceles del 25% a Canadá y México y del 20% a China, redefiniendo el comercio global. Las exportaciones crecieron 8.8% y las importaciones se redujeron 4.7%.
Propuso hipotecas a 50 años para ampliar el acceso a la vivienda.
Educación: descentralización y polémica cultural
El gobierno recortó funciones del Departamento de Educación y cedió la política educativa a los estados.
Criticó programas universitarios de diversidad y escuelas que enseñan Teoría Crítica de la Raza o contenidos transgénero.
Migración: deportaciones récord y fronteras reforzadas
Más de 622.000 deportaciones y cerca de 595.000 arrestos por ICE.
Canceló el TPS para inmigrantes de Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua.
Restringió visas y refugiados, revisando redes sociales y aplicando reglas de “carga pública”.
Redujo al mínimo los cruces ilegales por la frontera con México y suspendió políticas de acceso al asilo.
Política exterior: golpes duros y acuerdos estratégicos
Capturó a Nicolás Maduro en Venezuela por narcotráfico y terrorismo.
Alcanzó un alto al fuego entre Israel y Hamás, liberando rehenes en Gaza.
Destruyó instalaciones nucleares de Irán y bombardeó barcos de narcotraficantes en el Caribe.
Suspendió el financiamiento a la OMS, UNRWA, UNESCO y 66 agencias de la ONU, argumentando ineficiencia y amenazas a la soberanía.
Busca acuerdos de paz entre Ucrania y Rusia y afirma haber resuelto nueve conflictos internacionales.
Mantiene relaciones cercanas con líderes como Netanyahu y Javier Milei, mientras aplica sanciones a países con los que discrepa, como Brasil y Colombia.
Frases que marcaron el año:
“Paz mediante la fuerza.”
“Debemos proteger nuestra soberanía.”
“Los cárteles son organizaciones terroristas.”
“EE. UU. prioriza a sus ciudadanos en el comercio y la seguridad
Este primer año muestra un gobierno polarizante, con decisiones que combinan políticas internas drásticas, recortes históricos y acción militar directa, mientras redefine la política exterior y desafía acuerdos internacionales.
