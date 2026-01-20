TEMAS DE HOY:
accidente vehicular QNMP Evo Morales

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Fallece en Roma el diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

EFE

20/01/2026 7:38

Foto: EFE
Roma

Escuchar esta nota

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

 

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

 

Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT).

En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD