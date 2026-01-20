“Aceleró varias veces”: mujer intenta atropellar a su pareja y se estrella contra una casa en Brasil

Un grave hecho de violencia doméstica generó conmoción y alarma entre vecinos del barrio Jóquei Clube, en la ciudad de Boa Vista, estado de Roraima (Brasil). Una mujer intentó atropellar repetidamente a su pareja sentimental utilizando un automóvil, en un episodio que quedó registrado por testigos y cámaras de la zona.

El incidente ocurrió la tarde del lunes en la Rua Bering, donde, según reportes preliminares, la conductora aceleró el vehículo en varias ocasiones con la aparente intención de embestir al hombre. La víctima logró esquivar el auto en repetidas oportunidades, evitando ser arrollada por pocos centímetros.

Final violento e intervención de emergencia

La secuencia terminó de forma abrupta y peligrosa cuando la mujer perdió el control del vehículo y se estrelló frontalmente contra el muro de una vivienda, provocando fuertes daños materiales y generando pánico entre los vecinos.

Tras el impacto, equipos de emergencia del estado de Roraima acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a la conductora, quien fue trasladada a un centro médico, donde permanece bajo observación. Hasta el momento, su identidad no fue revelada.

Imágenes:

Investigación en curso

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación por tentativa de homicidio y violencia doméstica, mientras se recaban declaraciones de testigos y se analizan registros audiovisuales del hecho.

El caso reabre el debate sobre la escalada de violencia en relaciones de pareja y la urgencia de denunciar a tiempo situaciones de riesgo que pueden terminar en tragedia.

