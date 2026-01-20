“Me despedí de mi hermana embarazada”: el relato que rompe el alma tras el choque de trenes en España

España continúa conmocionada por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba), donde la colisión de dos trenes dejó un saldo provisional de 39 personas fallecidas y 152 heridas. Mientras avanzan las tareas de rescate e identificación, comienzan a conocerse testimonios desgarradores de quienes sobrevivieron al impacto.

Ana, una joven de 26 años, viajaba en el vagón 7 del Iryo que hacía el trayecto desde Málaga junto a su hermana, el novio de esta y el perro de ambas, Boro, que desapareció tras el accidente. Aparentemente, no está herido. La hermana, Raquel, de 32 años, se encuentra en estado crítico en la UCI y está embarazada.

“Yo pensé que hasta ahí había llegado. Me giré para despedirme de mi hermana, que estaba embarazada. Solo escuchaba chillidos. Me dijeron que estaba pisando a una niña”, relató entre lágrimas.

La mujer contó que fue rescatada por una ventana, rodeada de restos del tren y personas heridas. “Miré a mi hermana inconsciente y gritaba desesperada que estaba embarazada. Fueron a buscarla, la sacaron y ahora está en la UCI”, recordó.

Una escena de horror a más de 200 km/h

Según los primeros informes, el tren Alvia, que se dirigía a Huelva, habría impactado contra parte de un tren Iryo con destino a Madrid, que previamente había descarrilado. El choque se produjo a más de 200 kilómetros por hora.

Los dos primeros vagones del Alvia, donde viajaban unas 50 personas, se precipitaron por un talud y quedaron reducidos a un amasijo de hierros en cuestión de segundos. En total, más de 400 pasajeros se desplazaban en ambos trenes.

“Parecía una película de terror”, coinciden varios sobrevivientes, que describen oscuridad total, gritos, golpes y miedo absoluto tras el impacto.

Un pueblo volcado en la emergencia

Quienes lograron salir lo hicieron como pudieron. Otros fueron rescatados por vecinos de Adamuz, pasajeros ilesos y personal sanitario. “Todas las manos eran pocas”, relatan desde el lugar.

La solidaridad del pueblo fue clave durante los primeros minutos, antes de la llegada masiva de los equipos de emergencia. Ambulancias, bomberos, policías y voluntarios continúan trabajando en la zona.

Búsqueda desesperada y ADN para identificar víctimas

Mientras tanto, decenas de familias viven horas de angustia. Algunas recibieron llamadas que jamás hubieran querido atender; otras siguen sin noticias de sus seres queridos.

Las redes sociales se convirtieron en el primer espacio para buscar información sobre desaparecidos, ante la dificultad para identificar a las víctimas y a los heridos de mayor gravedad. En Córdoba, se inició la toma de muestras de ADN a familiares para facilitar el proceso de identificación.

La tragedia de Adamuz deja al país en duelo y vuelve a poner en el centro del debate la seguridad ferroviaria, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer las causas del siniestro.

